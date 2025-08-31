Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına ilişkin açıklama - Magazin haberleri

        Cezmi Baskın'dan taciz iddiasına ilişkin açıklama

        Ünlü karakter oyuncusu Cezmi Baskın, Fazilet Onat tarafından tacizle suçlanmıştı. Baskın, iddiayla ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 16:31 Güncelleme: 31.08.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İşine son verilmiş"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Taciz iddialarıyla dolu bir haftanın son ifşası, ünlü karakter oyuncusu Cezmi Baskın ile ilgili oldu.

        Oyuncu Fazilet Onat, 2014'te 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında Cezmi Baskın'ın kendisini taciz ettiğini ve gece boyu telefonla rahatsız ettiğini iddia etti.

        SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYIMLADI

        Fazilet Onat, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda yaşadıklarını şöyle aktardı; "İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim.

        Şu son hareketle anladım ki biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak, o kadar güçlüyüz. Bu adam, yani Cezmi Baskın, beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti.

        Gece boyu telefonla arayarak tacizin boyutunu artırdı. Telefon tacizi sırasında odasına sığındığım PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise yaşadıklarıma şahit olmalarına rağmen beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı da hiçbir zaman ödenmedi."

        Cezmi Baskın, Fazilet Onat'ın iddiasından sonra yaptığı açıklamada hukuki süreç başlatacağını dile getirdi.

        "İŞİNE SON VERİLMİŞ"

        Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında gerçekleşmiş!

        Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan “iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını ancak filmin Trabzon’da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını” öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!

        Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu. Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum.

        Saygılarımla

        Cezmi Baskın'a taciz suçlaması
        Cezmi Baskın'a taciz suçlaması Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cezmi Baskın
        #Fazilet Onat
        #taciz
        #ifşa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        Okul servislerinde son hazırlıklar!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!