Fazilet Onat'tan Cezmi Baskın'a taciz suçlaması

Son dönemde ünlü erkek isimlere yönelik taciz ifşaları gündemdeyken, bu kez de oyuncu Cezmi Baskın hakkında bir iddia ortaya atıldı. Oyuncu Fazilet Onat, Baskın tarafından 2014'te taciz edildiğini iddia etti.

Fazilet Onat, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda yaşadıklarını şöyle aktardı; "İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim. Şu son hareketle anladım ki biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak, o kadar güçlüyüz. Bu adam, yani Cezmi Baskın, beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti. Gece boyu telefonla arayarak tacizin boyutunu artırdı. Telefon tacizi sırasında odasına sığındığım PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise yaşadıklarıma şahit olmalarına rağmen beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı da hiçbir zaman ödenmedi."

