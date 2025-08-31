Habertürk
        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı: Formayı giydi, paylaşım geldi!

        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı: Formayı giydi, paylaşım geldi!

        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Milli futbolcu, bugün saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacak. Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için Portekiz'e giden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi uçaktan milli futbolcu ile bir fotoğraf paylaştı. Safi, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı" ifadelerini kullandı

        Giriş: 31.08.2025 - 17:36 Güncelleme: 31.08.2025 - 17:55
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Milli futbolcunun bugün saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olaması bekleniyor.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir."

        KEREM AKTÜRKOĞLU FORMAYI GİYDİ

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, uçaktan Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte bir fotoğraf paylaştı. Hakan Safi, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullandı.

        Portekiz temsilcisi Benfica önceki gün, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica'ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonus ödeyecek.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro'ya ulaşabileceği anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

        ERAY YAZGAN: SIKINTI ÇIKARMAYACAĞIZ

        Öte yandan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun süreciyle ilgili konuştu.

        Öncelik haklarının kendilerinde olduğunu dile getiren Yazgan, "Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün (cuma günü) Benfica, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günlük süre, cuma doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. Fenerbahçe'nin bundan habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik. Galatasaray, Kerem için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız" ifadesini kullandı.

