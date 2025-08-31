Fenerbahçe'den Asensio bombası: İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferini tamamlamak için bu gece İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı.
Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, daha sonra bu transferi rafa kaldırmıştı.
ANLAŞMA TAMAM: İSTANBUL'A GELİYOR
Sarı-lacivertliler, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferi tamamlamak için bu gece 02.20 İstanbul'a geliyor.