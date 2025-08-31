Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'den Asensio bombası: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'den Asensio bombası: İstanbul'a geliyor!

        Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferini tamamlamak için bu gece İstanbul'a geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 23:52 Güncelleme: 31.08.2025 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı.

        2

        Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, daha sonra bu transferi rafa kaldırmıştı.

        3

        ANLAŞMA TAMAM: İSTANBUL'A GELİYOR

        Sarı-lacivertliler, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Marco Asensio, transferi tamamlamak için bu gece 02.20 İstanbul'a geliyor.

        4

        Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Alanya çelmesi!
        Beşiktaş'a Alanya çelmesi!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Samsunspor’un taraftar grubuna saldırı: 1 ağır yaralı
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        Sivas, Denizli ve Karabük'te yangın
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!