Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yorumladı: Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'ndaki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"BU DEĞİŞİKLİK FENERBAHÇE'YE OLUMLU YANSIDI"

"Teknik direktör değişikliğinin artıları eksikleri vardır ama oyuncu grubu açısından bu değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır belli bir oyun düzeni vardı bir kültürü vardı. Jesus biraz onunla değişiklik yapmıştı. İsmail hocayla benzer oyunlar devam ediyordu Aykut hocayla da benzer şekildeydi. Aslında futbol basit bir oyun basit oyunun örneği budur bugün takımın başında ismi geçen arkadaşlarımızdan biri olsaydı yine böyle oynayacaktı belki 1-2 değişiklik olurdu"

"TALISCA KUVVETLENİYOR"

"Fenerbahçe iyi oynadı, iyi takım olacak. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur bu kadro iyi bir kadro. Skor yapacak oyuncuları da var. Oynamayan oyuncu hocanın gitmesini ister. Talisca kuvvetleniyor, şimdi bakıyorum ok gibi. Talisca bu yıl Beşiktaş'taki günlerine yakın performans gösterebilir. Youssef En-Nesyri ise oyundan keyif alıyor."