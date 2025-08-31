Habertürk
        Son dakika: Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını | Son dakika haberleri

        Küre Dağları Milli Parkı’nda orman yangını

        Bartın'ın Ulus ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına çok sayıda ekip ve köylü müdahale ediyor. Yangın, Aşağıçerçi köyü mevkisinde başladı ve hızla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 14:47 Güncelleme: 31.08.2025 - 14:47
        Bartın’ın Ulus ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı’nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

        Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkisinde Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye ediyor. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

