Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı: İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir."

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/ZNzUVutbBD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2025

İSTANBUL'A GELDİ!

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçeli yöneticilerden Hakan Safi ile birlikte Portekiz'den İstanbul'a geldi. İkiliyi taşıyan uçak saat 22.35 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, uçaktan Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte bir fotoğraf paylaştı. Hakan Safi, "İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!" ifadelerini kullandı.

Portekiz temsilcisi Benfica önceki gün, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Benfica'ya 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2,5 milyon Euro bonus ödeyecek. REKLAM Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon Euro'ya ulaşabileceği anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.