Alanyaspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Ligde iki maçı ertelenen siyah-beyazlılar, oynadığı tek maçta Eyüpspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. UEFA Konferans Ligi'nde hafta içi Lausanne'a elenen ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Kartal, yeni hocası Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak moral depolamak istiyor
STAT: Alanya Oba Stadı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 21.30
YAYIN: beIN Sports 1
Alanyaspor: Ertuğrul, Flo, Lima, Fidan, Ümit, Yusuf, Makouta, Maestro, İbrahim, Jo, Ogundu.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Kartal, Rafa, Orkun, Muçi, Abraham.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.
SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇ
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi Alanyaspor deplasmanıyla başladı. Deneyimli hoca, Avrupa'ya veda eden takımına milli ara öncesinde moral kazandırıp camiayı da havaya sokarak ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.