Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
İstanbul'da, 20 yaşındaki Nesimi Acar, sokak ortasında çete mensubu olduğu iddia edilen 14 yaşındaki bir genç tarafından öldürüldü. Acar'ın dayısı Ali Doğanay, "Geçen yıl kalçasından vurulmuştu. Aynı çeteden bir kişi daha gelip bu sefer işini tamamen bitirdiler" dedi
İstanbul'da olay, Eyüpsultan'da önceki gece saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Nesimi Acar (20), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Acar'ı hastaneye kaldırdı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Karnından ve bacağından iki kurşunla vurulduğu öğrenilen Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda biri dolu, ikisi boş olmak üzere üç mermi kovanı buldu.
POLİS, TETİKÇİYİ ARIYOR
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Acar'ın daha önce de silahla ayağından vurulduğu öğrenildi.
"14 YAŞINDA BİR GENÇ, YEĞENİMİZİ BİZDEN ALDI"
Acar'ın dayısı Ali Doğanay, “Ablamın oğlu 20 yaşındaydı. 14 yaşında bir genç gelip bakkalın önünde iki el ateş ederek yeğenimizi bizden aldı. Acilen bulunmasını istiyoruz. Olay, Yeşilpınar Mahallesi'nde bakkalın önünde oldu. Bakkalda kamera kayıtları var, polis incelemeye aldı. 'Çete olayı' dediler.
"AYNI ÇETEDEN GELİP BU SEFER TAMAMEN BİTİRDİLER"
Daha önce vurulmuştu. Aynı çeteden bir kişi daha gelip bu sefer işini tamamen bitirdiler. Geçen sene kalçasından vurulmuştu. Bu sene de bakkalın önünde ateş ederek hayatını elinden aldılar. Bir bacağından, bir de kalbinin altından göğsüne doğru vuruldu. Olay yerinde ablası varmış. Ben Kartal'dan geldim, ambulansın yarım saat sonra geldiğini öğrendim" dedi.
CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
Nesimi Acar'ın cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazenin, bugün öğle namazına müteakip Pınar Camii'nden kaldırılarak Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.