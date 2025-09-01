Habertürk
        Zara'nın sabun diyeti

        Zara'nın sabun diyeti

        Zara, kilo sorununa yeni bir açılımda bulunarak sabun diyeti yaptığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 10:01 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:01
        Sabun diyeti
        Zara, fazla kilolarından kurtulmak için ilkbaharda başladığı sıkı diyet sonrasında yaz aylarına 16 kilo vererek girdi.

        Gardırobunu baştan aşağı yenilemek zorunda kalan Zara, uzman eşliğinde yaptığı diyeti, hem fiziksel hem de psikolojik olarak uyguladığını söyledi.

        "YAĞLARIMLA SAVAŞTIM"

        Önce yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca farklı diyet deneyimledim, aç kaldım. Ben bu kadar çılgınca uğraşırken psikolojime sonsuz katkısı olan "Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş" seslerini duydum. En sonunda yoruldum. Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim.

        Zara'nın geçtiğimiz yıl çekilen bir fotoğrafı...

        Zara, sabah kahvaltısında 5 zeytin, bir kaç dilim salatalık ve iki yumurta olduğun paylaştığı fotoğrafta gözler önüne serdi.

        Zara'nın diyet listesinde bugüne kadar olmayan, eşine benzerine rastlanmayan bir ayrıntı daha olduğu görüldü. Daha doğrusu Zara, o ayrıntıyı Mersin'in Gülnar ilçesinde verdiği konserde dile getirdi. "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim" diyen Zara diyet konusunda yeni bir açılıma imza attı.

        Görünen o ki Zara, yağ konusunda öylesine hassas bir diyet uygulamış ki kullandığı sabunun bile yağsız olanını tercih etmiş.

        Zara'nın geçtiğimiz yıl çekilen bir diğer fotoğrafı...

        #Zara
        #diyet
        #sabun diyeti
