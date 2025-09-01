Habertürk
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!

        Yozgat'taki bir alışveriş merkezinin (AVM) genel müdürü olan Hakan Karakoç, 3 ay önce binadan dükkan kiralayan Bülent Kızılırmak ile aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 11:21 Güncelleme: 01.09.2025 - 11:40
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        Yozgat'ta olay, cuma akşamı Medrese Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Bir AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç ile 3 ay önce binadan dükkan tutan Bülent Kızılırmak arasında tartışma çıktı.

        Hakan Karakoç, evli ve 3 çocuk babasıydı.
        Hakan Karakoç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

        DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kızılırmak, Karakoç'u göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Bülent Kızılırmak, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

        EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

        Evli ve 3 çocuk babası Hakan Karakoç'un cenazesi, dün öğlende Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Bülent Kızılırmak ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        #Yozgat
        #Son dakika haberler
