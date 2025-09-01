Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Park halindeki araçta Mesut Uyumaz öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Park halindeki araçta öldürüldü!

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, park halindeki araçta silahla vurulmuş halde bulunan Mesut Uyumaz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 10:35 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki araçta öldürüldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da olay, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, tarlada park halinde bulunan bir aracın içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

        4 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

        İHA'daki habere göre olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Mesut Uyumaz'ın vücuduna dört kurşun isabet ettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

        Uyumaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Sabun diyeti
        Sabun diyeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'