Tekirdağ'da olay, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, tarlada park halinde bulunan bir aracın içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

4 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

İHA'daki habere göre olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Mesut Uyumaz'ın vücuduna dört kurşun isabet ettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Uyumaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.