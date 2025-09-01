Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!

        İstanbul Çekmeköy'de, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2'si çocuk, 8 şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda silah kullanan ve 17 yaşında olduğu öğrenilen Efe H. polise, "Birisi beni arayıp işi söyledi. Sonra 'seni yurt dışına kaçıracağız' dedi. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği ortaya çıktı

        Giriş: 01.09.2025 - 13:10 Güncelleme: 01.09.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Çekmeköy'de, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta, 27 Ağustos'ta meydana gelen olayda kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        17 YAŞINDAKİ TETİKÇİ YURT DIŞINA KAÇACAKTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre başlatılan çalışmada polis, cinayet şüphelisi Efe H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gittiğini belirledi.

        TETİKÇİ OPERASYONLA YAKALANDI

        Saldırıda ölen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç.
        Saldırıda ölen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç.

        Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarının ardından Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen Efe H., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        YARDIM EDECEK ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA

        Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K., ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

        2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen çalışmada soruşturma genişletildi. Düzenlenen operasyonlarla 2’si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki tetikçi Efe H.’nin de aralarında olduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi. Yapılan soruşturmada cinayetin eski bir husumetten meydana geldiği iddia edildi.

        TETİKÇİ: "BİRİ ARAYIP İŞİ SÖYLEDİ"

        Gözaltına alınan şüphelilerden tetikçi Efe H.’nin ilk beyanında; "Beni birisi arayıp işi söyledi. Dediği kişiyle buluştum silahı alıp olayı gerçekleştirdim. Beni yurt dışına kaçıracaklardı" dediği öğrenildi.

        YURT DIŞINA ÇIKARMAK İÇİN EDİRNE’YE GÖTÜRMÜŞLER

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin 3’ünün, Efe H.’yi yurt dışına kaçırmak üzere alıp Edirne’ye götürenler olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise olayda şüpheliye silah veren ve yardım, yataklık edenler olduğu belirtildi.

        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı! Haberi Görüntüle
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada! Haberi Görüntüle
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde