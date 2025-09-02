Çekmeköy'deki özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan 3 yaşındaki 'Okan' isimli ayı, yediği meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı.

Ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürülen ayıyı muayene eden veteriner hekimler, MR'ının çekilmesine karar verdi.

Burada anestezi altında MR çekilen ayı, tedavi edildikten sonra taburcu edilerek hayvanat bahçesindeki alanına götürüldü. Çekilen MR'da sağlıklı bulunan ayının yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü öğrenildi.

"OKAN İLE 3 YILDIR TANIŞIYORUZ, FAZLA YEDİĞİ MEYVEDEN MİDESİNİ ÜŞÜTMÜŞ"

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, "Okan isimli ayıyla biz 3 yıl önce tanıştık ve kendisi yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz bir hasta. Yine 3 yıl önce bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik, Okan'ı son anda yetiştirdiler.

Ardından da Okan ile bizim serüvenimiz başladı. O gün toparladık onu fakat ara ara takip ettiğimiz hastalarda problemler olabiliyor. Bu ufaklığımız da gerçi artık ufaklık diyemiyorum, 3 yaşında ve 200- 300 kiloya yaklaşmış. O da meyveyi sanırım fazla yemiş. Biz yaptığımız tetkiklerde onu anladık. Soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı mevcuttu.