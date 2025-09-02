Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ayı 'Okan'a MR çekildi

        Aşırı meyveden rahatsızlanan 'Okan' isimli ayının MR'ı çekildi

        Çekmeköy'de kaldığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde rahatsızlanan 3 yaşındaki 'Okan' isimli ayı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Burada MR'ı çekilen ayı, uygulanan tedavinin ardından taburcu edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 15:34 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğuk meyveler nedeniyle üşütmüş! Ayı 'Okan'a MR çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çekmeköy'deki özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan 3 yaşındaki 'Okan' isimli ayı, yediği meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı.

        Ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürülen ayıyı muayene eden veteriner hekimler, MR'ının çekilmesine karar verdi.

        Burada anestezi altında MR çekilen ayı, tedavi edildikten sonra taburcu edilerek hayvanat bahçesindeki alanına götürüldü. Çekilen MR'da sağlıklı bulunan ayının yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü öğrenildi.

        REKLAM

        "OKAN İLE 3 YILDIR TANIŞIYORUZ, FAZLA YEDİĞİ MEYVEDEN MİDESİNİ ÜŞÜTMÜŞ"

        Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay, "Okan isimli ayıyla biz 3 yıl önce tanıştık ve kendisi yaklaşık 3 yıldır takip ettiğimiz bir hasta. Yine 3 yıl önce bize zehirlenme şikayetiyle geldi. Diğer kardeşlerini zehirlenmeden dolayı kaybetmiştik, Okan'ı son anda yetiştirdiler.

        Ardından da Okan ile bizim serüvenimiz başladı. O gün toparladık onu fakat ara ara takip ettiğimiz hastalarda problemler olabiliyor. Bu ufaklığımız da gerçi artık ufaklık diyemiyorum, 3 yaşında ve 200- 300 kiloya yaklaşmış. O da meyveyi sanırım fazla yemiş. Biz yaptığımız tetkiklerde onu anladık. Soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı mevcuttu.

        Soluk algısı, karın ağrıları durumunda hayvanlarda değişebiliyor. Yaptığımız tetkiklerde de burada işte bilgisayarda tomogrofisini çektik, kan tahlillerine baktık. Tetkiklerde başka bir sorun olmadığını anladık ve karın ağrısı tedavisi yaptığımızda toparladı zaten. Şu an gayet keyfi yerinde, tedavisini yaptık ama biz takibimize devam ediyoruz. Bundan sonra inşallah bir daha kötü karşılaşmayız diye düşünüyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #okan isimli ayı
        #tomografi çekilen ayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Barış Alper kalıyor!
        Barış Alper kalıyor!
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Hiranur'u hastaneden önce otluk alana götürmüşler!
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        Adalet Bakanı Tunç'tan "Suça sürüklenen çocuk açıklaması"
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        MEB’den ailelere “şiddeti önleme” tavsiyesi
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Dünyada eşi yok! Sadece Diyarbakır'da...
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 8'inci transfer!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        Evlilik yıl dönümünde kâbusu yaşadı!
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        WhatsApp kullanıcılarına uyarı: "Hemen güncelleyin!"
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Afganistan'daki depremde can kaybı bini aştı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Nestlé CEO'su görevden alındı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar