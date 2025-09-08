Fenerbahçe'de Hamdi Akın'dan teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, CNBC-e'de katıldığı programda yeni teknik direktörün kim olacağına ve Galatasaray'a dair çarpıcı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağına dair konuşan Akın, "Yeni teknik direktörün yerli veya yabancı olması konusunda tereddütlerimiz var. Sanıyorum yabancı olacak... Bugün veya en geç yarın da açıklarlar." dedi.

Bankalar Birliği anlaşmasına değinen Akın, "Bankalar Birliği çok uzun vadeli bir yapılanma süreci. Bu anlaşma nedeniyle kulüplerin bütün kabiliyetleri ellerinden alınıyordu. Bütün brüt gelirlerin yarısı direkt bankalara gidiyordu. Kulüplere bir hareket alanı bırakılmıyordu. Bu başkanlar ve kulüpler için çok zor bir süreçti. Galatasaray ve Trabzonspor bu anlaşmadan çıktılar. Biz ise 69 milyon dolara kadar borcumuzu düşürdük. Bir arsa geliştirme anlaşmasıyla teminat değiştirerek Bankalar Birliği ile anlaştık. 2 ay içerisinde bu anlaşmadan tamamen çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY'LA AŞIK ATMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'de artan transfer maliyetleri ve ödenen ücretler hakkında da konuşan Hamdi Akın, "Bu ekonomi Türkiye'de büyüdü. Galatasaray ve Fenerbahçe sayesinde büyüdü. Galatasaray bizim ebedi dostumuz ezeli rakibimiz. Galatasaray 75 milyon Euro bonservis bedeli ve 25 milyon Euro maaş ödemesi çok sansasyon oldu. Bunlar artık çıtayı yükseltti. Biz isteseniz de istemeseniz de rekabet ettiğimiz kulüple aşık atmak zorundayız. Bu bütçelerden geriye dönüş olmaz. Bundan sonra çok zor. Yayın gelirlerimiz küçüldü. Bu Türk sporunun kronik hastalığından dolayı bu düştü. Bugün 12-13 milyon Euro yayın geliri alıyoruz. Bu para Anadolu kulüplerinde çok daha az. O para yetmeyince belediyelere, o da olmazsa siyasallaşıyorlar. Onlar siyasallaşınca federasyon siyasallaşıyor ve kulüpler siyasallaşıyor ve bambaşka bir yere doğru sürükleniyoruz. Hükümetler bize yardım edeceğine Anadolu kulüplerine yardım etmeli. İşin rekabet boyutunda gerekli olan şey budur. Bu kulüplere destek verirse yayın gelirlerimiz artar. Dünyanın en iyi futbolcularını getiriyorsunuz ama 10 bin kişiye karşı oynuyor. Bu ekonomiyi aşağıya çekiyor. Ortada bir çelişki var ve bunu yönetmek kolay iş değil." şeklinde konuştu.