Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

İstanbul'da, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İzmir'de hepimizi sarsan acı haber aldık. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum. Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akına Allahtan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu yılki eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum."

Hükümetlerimizin en büyük yatırımı eğitime dolayısıyla insanadır. Bu sene de çocuklarımız okula başladığında kitaplarını masalarında hazır bulacak. Eğitimde fırsat eşitliğini en ince ayrıntısına kadar yeniden hakim kıldık.

2025'te eğitime tahsis ettiğimiz bütçe 2 trilyon 186 milyar liradır. 800 bin öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. "