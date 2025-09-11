Migrenin gizli düşmanlarına dikkat: Hangi gıdalar baş ağrısını tetikliyor?

Migren, yalnızca sıradan bir baş ağrısı değildir; kişinin günlük yaşamını ciddi ölçüde etkileyen nörolojik bir rahatsızlıktır. Uzmanlar, migrenin nedenlerini araştırırken beslenme alışkanlıklarının da önemli bir rol oynadığını vurgular. Bazı gıdalar, beyindeki kimyasal dengeleri etkileyerek atakları tetikleyebilir. Bu nedenle migren hastalarının, günlük diyetlerinde ne yediklerine daha fazla dikkat etmesi gerekir...

PEYNİR VE FERMANTE ÜRÜNLERİN ETKİSİ

Peynir gibi uzun süre olgunlaştırılmış ve fermente edilmiş ürünler, tiramin adı verilen bir madde içerir. Tiramin, beyindeki damarların daralmasına veya genişlemesine yol açarak migren ataklarını başlatabilir.

Özellikle rokfor, parmesan, cheddar gibi güçlü aromalı peynirler migreni olan bireyler için risklidir. Bunun yanında turşu, soya sosu ve şarap gibi fermente ürünler de aynı etkiyi gösterebilir.

KAFEİNİN İKİLİ ROLÜ

Kafein, migren üzerinde hem faydalı hem de zararlı etkilere sahip olabilir. Az miktarda kafein, baş ağrısını hafifletirken aşırı tüketildiğinde tam tersi etki yaparak migren ataklarını tetikleyebilir. Kahve, enerji içecekleri ve bazı çikolata çeşitleri bu nedenle kontrollü tüketilmelidir. Migren hastaları için “denge” burada en önemli noktadır.