Togg'dan halka arz planı! 0:00 / 0:00

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen tören ile seri üretime başlamasının ardından, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim üssünün kapılarını otomotiv basınına açtı.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, fabrikadaki çalışmaları yakından gözlemlerken, bantlardan çıkan ilk otomobilleri de inceleme fırsatı bulduk.

Hatırlanacak olursa, otomobilin satış ve satış sonrası süreci, piyasaya çıkacağı tarih, teknik özellikleri ve renkleri gibi birçok parametre, 29 Ekim'deki tören ile birlikte açıklığa kavuşmuştu.

Fakat, yerli otomobil ve Togg hakkında birçok konu ise merak edilmeye devam ediyordu. İşte tüm bunları Gürcan Karakaş ile konuştuk.

YATIRIM 1.8 MİLYAR EUROYU BULACAK

Bugüne kadar belirsizliğini koruyan konulara açıklık getiren Karakaş, Togg'un gelecekteki finansman modeli hakkında önemli mesajlar verdi.

Bilindiği gibi, Togg, 15 seneye yayılmış 3.5 milyar euroluk bir yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırım 5 farklı modelde elektrikli otomobil ve yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikayı kapsıyor.

Karakaş, 2023 sonu itibarıyla yapılan yatırım tutarının 1.8 milyar euroyu bulacağını bildirerek, "Şuana kadar yatırım tutarımız 1.5 milyar euro seviyesinde. Bu tutarın 500 milyon euroluk kısmı özsermaye şeklinde hissedarlarımız tarafından sağlanırken, geri kalan kısım ise kullandığımız kredilerden sağlandı" dedi.

Karakaş, Togg'un finansman ihtiyacını hangi kurumlardan karşıladığına yönelik bilgi paylaşmazken, "En uygun kredi koşulları neredeyse oradan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜMEK İÇİN HALKA ARZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ'

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg'un geleceğinde farklı finansman yollarına başvurabileceğini de aktararak, halka arz sinyali verdi.

Karakaş, "Her profesyonel şirket gibi, biz de büyümek için borsaya açılmak gerektiğini biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Büyük ihtimalle yurt dışında halka açılacağız. Bu konuda henüz bir tarih veremiyoruz" açıklaması ile, Togg'un önümüzdeki dönemde borsaya kote olan bir şirket olacağını vurguladı.

Togg'un her fırsatta kendini klasik bir otomobil şirketi yerine, bir teknoloji şirketi, hatta bir startup olarak tanımlaması, yerli otomobil markasının ABD'deki dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin listelendiği Nasdaq borsasında halka açılma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Gürcan Karakaş'ın, halka arzın yurt dışında olacağını söylemesi de, Borsa İstanbul yerine Nasdaq'ı güçlü bir seçenek haline getiriyor

'TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLMADAN İHRACATTA BAŞARILI OLAMAYIZ'

Togg'un ihracata başlama tarihi, hatırlanacak olursa C-SUV modelin 2023'te piyasaya çıkmasının üzerinden 1 yıl sonra olacak şekilde açıklanmıştı.

Bu süreç ile ilgili detaylı bilgiler paylaşan Karakaş, "Türkiye'de başarılı olmadan ihracatta başarılı olamayız, bunun süresi de 12-15 aydır. Bu süreden önce ihracat düşünmüyoruz" dedi.

İç pazardaki ilk yılda Avrupalı üreticilerin otomobilleri ile rekabet edeceklerini kaydeden Karakaş, "Yani Avrupa normları ile rekabet ediyor olacağız. Dolayısı ile burada başarılı olursak, Avrupa'da da başarılı oluruz. İhracatta temkinliyiz, ilk hedef üretimin yüzde 10'u şeklinde. İhracatta bayiden ziyade ithalatçı olabilir, bunun üzerinde çalışıyoruz, netleşince açıklayacağız" bilgisini verdi.

Karakaş'ın paylaştığı bilgiye göre, Togg'un Avrupa'daki şirketi olan Togg Europe, Avrupa pazarında kullanıcı deneyimi araştırma merkezi olarak çalışıyor. Bu şirket, Togg'un 2024'te ihracata başlamasının öncesinde Avrupalı müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit ederek, yerli otomobilin Avrupa pazarındaki rekabette öne çıkması için kritik öneme sahip olacak.

'KUZEYDE KIŞ ERKEN BİTTİ, ARJANTİN'E GİTTİK'

Togg'un 29 Ekim'de seri üretime geçmesi, toplum nezdinde heyecan yaratırken, satış süreci, aracın fiyatı, servis ve yedek parça gibi konuları da merak konusu haline getirmişti.

Fiyat konusunda ser verip sır vermeyen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, diğer konularda ise merak edilen noktaları giderdi.

29 Ekim itibariyle, otomobilin seri üretime hazır hale geldiğini ve üretilen araçların piyasa çıkmadan önce çeşitli testlerden geçirildiğini anlatan Karakaş, "Bu süreç tüm üreticiler de aynı şekilde ilerler. Toplam 92 test var, 160 araç test aşamasında kullanılacak. Mart sonunda tip onaylar alındıktan sonra da araçlar satışa çıkacak" dedi.

Yerli otomobilin kış testlerinde sıkıntı yaşadıklarını da anlatan Karakaş, "Kuzeyde kış beklenenden erken bitti. Bunun üzerine araçlarımızı THY ile Arjantin'e taşımak zorunda kaldı. Bu durum otomotiv dünyasında çok yaşanmıyor" diye konuştu.

'20 BİNDEN FAZLA TALEP BEKLİYORUZ'

Fabrikada ilk yıl 100 bin üretim kapasitesinin kurulu olacağını belirten Karakaş, siparişleri Şubat'tan itibaren alacaklarını ve 2023'te 20 bin adet araç üreteceklerini yineleyerek, ilk yıl üretim adedinin üzerinde talep beklediklerini ve bunun üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

Karakaş'tan, Togg’un önceliğinin bireysel kullanıcılar olacağını öğrendik.

Öte yandan, Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 milyon üretim hedefi bulunuyor.27 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan Teşvik Belgesi’ne göre, kamunun Togg’dan satın alacağı toplam araç sayısı 2035 yılına kadar yıllara dağılmış olarak toplam 30 bin adet şeklinde. Bu, kamunun yılda 2 bin adet Togg alacağı anlamına geliyor.

Bilindiği üzere, Togg ürettiği otomobilleri bayi ağı olmadan doğrudan satacak.

Karakaş, servis ve satış süreci ile ilgili olarak da, "Bugüne kadar servisten kazanım ile bayi ağını ayakta tutan bir yapı vardı, Ama elektrikli otomobilde servis girişi çok düşük olacak ve büyük bayilerin servis gelirleri ile yaşama ihtimali düşecek. Dolayısı ile sigorta, ikinci el gibi tüm süreçleri düşünerek servis/satış ağını kurguluyoruz" dedi.

Karakaş'ın verdiği bilgilere göre, Togg'un araçlarını sergilediği deneyim merkezi sayısı 2023'te 12, 2025'te ise 35'in üstüne çıkacak. Togg ayrıca, 'Togg Care' adı verilen bir yapay zeka destekli dijital asistan ile de gelişmiş çağrı merkezini devreye alacak.

'GÖRÜŞMELERİMİZİ KİMSE GÖRMESİN DİYE OTELDE YAPTIK'

Gürcan Karakaş'ın açıklamaları ile devam edecek olursak, Togg'u en başından beri bir otomobil şirketi olarak değil, bir startup olarak tanımladıklarını kaydeden Karakaş, adımları da bu anlayışa uygun şekilde attıklarını söyledi.

Karakaş, "Başından beri hiç bir otomobil etkinliğine katılmadık. Startup etkinlikleri ve tüketici elektroniği fuarlarında boy gösterdik. Sadece birine katılmak zorunda kaldık, onda da kimse görmesin diye görüşmelerimizi otelde yaptık. Artık oyunun kuralları değişiyor, tüketici elektroniğindeki süreç otomotiv sektöründe de yaşanacak" dedi.

'HALİMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ'

Gittikçe birer yaşam alanına dönüşen otomobilin içine iş ortakları ile yeni teknolojiler entegre edeceklerini kaydeden Karakaş, "Otomobil dünyasında olmayan şirketler ile işbirlikleri yapıyoruz. Startuplar ile kullanıcı çözümleri geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. 300 startup ile görüştük, 19'u ile el sıkıştık.Rekabette bu gücümüz ile öne çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Togg'un, teknoloji geliştirme merkezini şirketleştireceklerini de anlatan Gürcan Karakaş, "Elimizdeki teknolojilere yoğun ilgi var. Türkiye'nin mühendislik birikimine katkı sağlayacağız. Halimizden çok memnunuz. Rakiplerimize göre teknoloji olarak üstün olduğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı.

Karakaş, üzerinde çalıştıkları yenilikçi teknolojilerden de bahsederek, "Dünyada ilk kez bir kara aracı ile mil toplanabilecek. THY ile yaptığımız iş birliği kapsamında bunu mümkün hale getireceğiz" dedi.

Togg CEO'su Karakaş, yerli otomobil konseptinde, 'kazan', 'geliştir', 'gez', 'eğlen' temalarını belirlediklerini, yakında bunların ayrıntılarını da açıklayacaklarını da vurguladı.

Dijital hizmetlerden önemli bir gelir beklediklerini kaydeden Karakaş, geliştirdikleri mobil hizmetleri sadece araç sahiplerinin kullanmayacağı, aracı olmayanların da Togg'un dijital hizmetlerinden faydalanabileceğini söyledi.