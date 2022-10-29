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Haberler Otomobil
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Son dakika haberi TOGG banttan iniyor

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, bantlardan inerek üretim serüvenine başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un üretileceği Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak. Dakikalar kalan tören nasıl başlayacak? Törenin saat 18'de başlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına saat 19.23'te TOGG'un Anadolu olarak isimlendirilen kırmızı renkli modeliyle gelip, beyaz renkli Pamukkale adlı modelin yanına park ederek bayrak renklerine atıfta bulunması bekleniyor. Törende insansı robot İstiklal Marşı okuyacak. İşte dakika dakika son gelişmeler...  

Son dakika haberi TOGG banttan iniyor
HABERTURK.COM

Yerli otomobil Togg banttan iniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un üretileceği Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak. Törene dakikalar kaldı. Tören nasıl başlayacak?

Tören saat 18:00'de insansı robotun okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacak.

18.10'da Togg CEO'su Gürcan Karakaş sunum yapacak.

18.30'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuşacak.


18.45'te Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşacak.

CUMHURBAŞKANI ANADOLU KIRMIZISI İLE GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.23'te tören alanına TOGG'un Anadolu olarak isimlendirilen kırmızı renkli modeliyle gelmesi, beyaz renkli Pamukkale adlı modelin yanına park ederek Türk bayrağı renklerine atıfta bulunması bekleniyor.

Anadolu - Kırmızı

Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alındı.

Pamukkale - Beyaz

Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından esinlenildi.

İşte dakika dakika son gelişmeler...

16:00 Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.
C segment Togg Suv ve Togg sedan araçlarıyla birlikte 1961 yılında üretilerek Türkiye'nin yerli otomobil macerasını başlatan 'Devrim' otomobili kampüste sergilenmeye başlandı.

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