20.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) 41. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Şu anda otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz. Nasıl arzu ederseniz. Artık yapalım. Türkiye'ye ve Türk'e bu yakışır. Bunu yapmamız lazım" dedi.