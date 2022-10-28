TOGG FİYATI NE?

TOGG'un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği iddia edilerek fiyatının 900 bin lira ila 1,2 milyon lira arasında olabileceği söylentileri gündem olmuştu. Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG ile ilgili çıkan haberlere şu şekilde yanıt verdi, “Arabamızı da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla beraber 29 Ekim'de Gemlik'te fabrikanın açılışını hep beraber yapacağız. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Her tarafta şarj istasyonları da kurulmaya başladı. Hiç problem olmayacak. Zaten evde de şarj edilebilecek. Hem evde hem yolda şarj edilebilecek”