Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

Togg, Gemlik'teki üretim üssünün kapılarını açtı. 29 Ekim'de seri üretime başlayan şirket, bantlardan 3 dakikada 1 otomobil indiriyor. Şuan için saatte 20 otomobil üreten Togg, bu sayıyı ilerleyen dönemde 30'a çıkarmayı hedefliyor. Togg 2023'te 20 bin adet elektrikli C-SUV model üretecek...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Yerli otomobil Togg, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasının kapılarını otomotiv gazetecilerine açtı 
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen tören ile seri üretime başlamıştı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Togg'un fabrikasındaki gezimizde, 29 Ekim'deki törenden bu yana tartışmalara konu olan üretim sürecinin de farklı aşamalarını yakından gördük.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Bantlardan 3 dakikada bir otomobil çıkarken, gövde, boya ve montaj hatlarında toplamda 100'e yakın aracın üretildiğini gözlemledik
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Şuan saatte 20 olan üretim adedinin zamanla 25’e ve 30’a çıkarılması hedefleniyor.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Tesiste model değişimi ise 15 saniyede yapılabiliyor. 
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Yani sedan model üretilmeye başlandığında C-SUV üreten bant 15 saniye içerisinde sedan otomobil üretimine hazır hale gelebilecek.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Togg'un deneme üretimlerinin üzerinden bir kaç ay, seri üretime başlamasının üzerinden ise 1 ay gibi bir süre geçtiği düşünüldüğünde, fabrikada şuana kadar 100'lerce aracın üretildiği söylenebilir.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Bu konuda bir detay paylaşılmazken, üretilen otomobillerin 16’sı yeni regülasyon olmak üzere 92 adet farklı test tabi tutulduğu açıklandı.

     
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Teste gönderilen otomobil sayısının ise yıl sonunda 165 olacağını öğrendik.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Elektrikli C-SUV'un güvenlik testi Euro NCAP’ten 5 yıldız alması hedefleniyor.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Togg'un fabrikasında Almanya'da ithal edilen Kuka marka robotlar çalışıyor.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    250 robot ile birlikte, fabrikada 410 operatör ve 60 mühendis görev alıyor.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Fabrikada tüm çalışanların sayısı ise 1400 olarak açıklanıyor. Bu sayı Mart ayı sonunda 1800'e çıkacak
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Fabrikada otomasyon süreci yüzde 90 seviyesine ulaşırken, aynı anda 100'den fazla aracın üretilebildiği montaj hattı, otomobilin arka camının montajı ile son buluyor.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Togg'un fabrikasında lojistik süreçlerini kısaltmak ve maliyetleri azaltmak adına da farklı süreçler yürütülüyor
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Bu kapsamda, yerli otomobilin iş ortaklarının bazıları Togg üretim kampüsünün içinde yerli otomobile parça üretimi gerçekleştiriyor.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Fabrika turumuzda, aracın ön panelinin iş ortaklarından biri tarafından yerli otomobiller ile yan yana üretilerek Togg'un C-SUV modeline monte edildiğini gözlemledik.
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Verilen bilgiye göre, Togg, C-SUV modeli için tedarikçilerinin yüzde 75’ini Türkiye’den sağladı. 
  • İşte yerli otomobil Togg'un üretim hattı

    Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51’e karşılık geliyor. Togg’un hedefi gelecek üç yıl içinde yüzde 68’lik bir yerlilik oranına ulaşmak olarak açıklanıyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.