Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 50. sırada yer alan Macar raket Anna Bondár'ı 6-2 ve 6-4'lük iki sette geçti.

Böylece Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olarak çıktığı maçı da kazanarak başarısını sürdürdü.

Sönmez ilk turda, 2025'te Wimledon'da yenildiği 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı mağlup etmişti.

Avustralya Açık, X hesabı da Zeynep Sönmez'in zafere ulaştığı anı "Zeynep seni çok seviyoruz" mesajıyla paylaştı.

Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle cuma günü karşılaşacak.