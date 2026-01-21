Habertürk
        Denizli haberleri: Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iş yerinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan 26 yaşındaki Yiğit Can Okatan, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Okatan, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük hayat mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 08:18 Güncelleme: 21.01.2026 - 08:52
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Denizli'de acı olay, 13 Ocak'ta, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Yiğit Can Okatan (26), sobayı tinerle yakmak istedi.

        TİNER BİR ANDA PARLAYIP TUTUŞTU

        DHA'daki habere göre bu sırada tinerin parlaması sonucu Okatan'ın vücudunda yanıklar oluştu. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TEDAVİYE ALINIP İZMİR'E SEVK EDİLDİ

        Ambulansla ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        YAŞAM MÜCADELESİ 7 GÜN SÜRDÜ

        Burada yoğun bakım ünitesine alınan Okatan, 7 günlük yaşam savaşını dün kaybetti. Otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Okatan'ın cenazesi, Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Zonguldak'ta heyelan; su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi

        ZONGULDAK'ta heyelan sonucu su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi. Mithatpaşa Mahallesi'nde elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.   Mithatpaşa Mahallesi Karanfil Sokak'ta, dün kar sularının eriyip toprağın yumuşaması ile heyelan meydana geldi. Heyelanda ...
        #Denizli
        #Son dakika haberler
