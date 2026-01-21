Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, yarın İngiltere ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

        Giriş: 21.01.2026 - 10:05 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:51
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Fabio Verissimo ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

        Ligde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor. İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunuyor. 15 puanı bulunan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi durumunda.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

        Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

        Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.

        JHON DURAN'IN CEZASI KALDIRILDI

        Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında takımdaki yerini alabilecek.

        Ferencvaros ile iç sahada oynanan mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrasında 2 maç ceza alan Duran'ın cezası, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü.

        Norveç'te oynanan Brann karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayan Duran, yarın Aston Villa maçında forma giyebilecek.

        GÖZLER TALISCA'DA

        Fenerbahçe'de takımın en formda isimlerinden olan Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Tedesco'nun önemli kozlarından biri olacak.

        Brezilyalı futbolcu forma giydiği son 5 resmi mücadelede 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

        Anderson Talisca, bu sezon 28 resmi maçta oynarken 17 kez gol sevinci yaşadı.

        BU SEZON EVİNDE KAYBETMEDİ

        Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

        İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

        Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.

