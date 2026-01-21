HT 360 - 20 Ocak 2026 (SDG, Şam Yönetiminden Ne İstiyor?)

Ayn El Arab ve Haseke'de ne olacak? Suriye'de anlaşma neden sağlanamadı? SDG, Şam yönetiminden ne istiyor? Suriye'de sahada ne oluyor? Suriye'de uzlaşı nasıl sağlanacak? ABD, SDG'den desteğini mi çekti? HT 360'da Semiha Şahin sordu; Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Beykent Üniversitesi Öğretim ... Daha Fazla Göster Ayn El Arab ve Haseke'de ne olacak? Suriye'de anlaşma neden sağlanamadı? SDG, Şam yönetiminden ne istiyor? Suriye'de sahada ne oluyor? Suriye'de uzlaşı nasıl sağlanacak? ABD, SDG'den desteğini mi çekti? HT 360'da Semiha Şahin sordu; Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Baban anlattı. Daha Az Göster