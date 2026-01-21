Habertürk
        İstanbul'da kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu! | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!

        İstanbul'da, aracına binen 25 yaşındaki Burak Tunçel, yanındaki otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2'si tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:09
        İstanbul'da olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

        ARACINA BİNDİ ATEŞ AÇTILAR

        Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, aracına bindi. Ardından o sırada hemen yanındaki aracın içinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si kalaşnikofla Tunçel'e ateş açtı.

        37 MERMİ KOVANI BULUNDU

        DHA'daki habere göre 37 kez ateş eden saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR

        Olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların Tunçel'i araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları görülüyor.

        CAMI AÇIP TEKRAR ATEŞ ETTİ

        Araca binen saldırganlardan biri camı açıp tabancayla iki el daha ateş ediyor. Maskeli oldukları görülen saldırganlar daha sonra park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçıyor.

        ARACIN ALTINA GPS CİHAZI YERLEŞTİRMİŞLER

        Saldırganların Tunçel'in aracının altına sinyal takip cihazı (GPS) yerleştirdiği ve saat 03.00 sıralarında aracın yanına geldikleri belirlendi.

        Siyah bir aracı Tunçel'in aracının hemen yanına park eden saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi.

        Öldürülen Burak Tunçel'in, 12 suç kaydı çıktı.
        Öldürülen Burak Tunçel'in, 12 suç kaydı çıktı.

        AYNI ARAÇLA KAÇTILAR

        Kalaşnikof ve tabancayla ateş eden saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Diğer yandan saldırganların kaçtığı otomobili Kemerburgaz-Göktürk ayrımında ateşe verdikleri de öğrenildi.

        KAMERAYA YAKALANMAMAK İÇİN BATTANİYE ÖRTÜLLER

        Göktürk'te kendilerini bekleyen arkası açık bir kamyonete binen şüphelilerden biri ön kabine geçerken, 2'si kamyonetin arka kısmına bindi. Kameralara yakalanmamak için üzerlerine battaniye örttükleri tespit edildi.

        Kamyonetle Cendere Yolu'na götürülen zanlılar burada araç değiştirerek, korsan taksiyle Sultangazi'ye geçti. Sultangazi'den kırmızı bir otomobile binerek Bağcılar'a kaçan şüpheliler, burada da araç değiştirerek beyaz bir otomobille Pendik'e geçti.

        2 SAATTE 5 ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

        Pendik'te otomobilden inen şüphelilerin bu kez ticari taksiyle kaçtıkları belirlendi. Polis olayın ardından başlattığı takip sonucu 1.5 gün içinde kaçış güzergahının tamamını çözdü.

        Yapılan çalışmalarda, zanlıların olaydan sonra yalnızca 2 saat içinde 5 farklı araç değiştirerek 5 ilçede izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Burak Tunçel'in aracına GPS cihazını yerleştiren şüpheliler de dahil olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

        11 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırtına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Burak Tunçel'in ise yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı.

        MAKTULÜN 12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Tunçel'in poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 12 kaydı olduğu ortaya çıktı.

        HT 360 - 20 Ocak 2026 (SDG, Şam Yönetiminden Ne İstiyor?)

        Ayn El Arab ve Haseke'de ne olacak? Suriye'de anlaşma neden sağlanamadı? SDG, Şam yönetiminden ne istiyor? Suriye'de sahada ne oluyor? Suriye'de uzlaşı nasıl sağlanacak? ABD, SDG'den desteğini mi çekti? HT 360'da Semiha Şahin sordu; Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Beykent Üniversitesi Öğretim ...
