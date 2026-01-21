Habertürk
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 12:22 Güncelleme: 21.01.2026 - 12:56
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        Title

        "Tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli misafirlerimize hoş geldin diyor her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Bizleri son nefesimize kadar bu kutlu yoldan ayırmasın diyorum.

        CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Milletimiz bizim samimiyetimizi bizim hüsnüniyetimizi gayet iyi biliyor. En düşük emekli aylığı 20 bin lira olacak. Düzenlemenin Meclis'ten geçeceğine inanıyorum.

        "KULAĞIMIZ HER ZAMAN EMEKLİLERİMİZDE OLDU"

        Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Bugünlerde kuraları çekilen 500 bin sosyal konut hamlesi gibi projelerimizle konut arzını artırarak bu sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.

        AK Parti grubu olarak ittifak ortaklarımızla birlikte her alanda olduğu gibi Meclis çalışmalarında da öncü ve lokomotif kadro biz olacağız. Türkiye'yi sadece ekonomide değil askeri ve diplomatik olarak da çok farklı bir konuma taşıyacağız. Türk ekonomisi hedeflerimize uygun büyüdükçe ortaya çıkan ilave katma değerden herkes istifade edecek.

        "HEDEFLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ARALIKSIZ KOŞTURACAĞIZ"

        Rabbim ömür, sağlık, sıhhat verdikçe hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmek için aralıksız koşturacağız. Gençlerimize burs ve kredi miktarını yükselttik. Biz gençlerimizin yanında oluruz CHP gençleri istismar eder.

        SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

        Suriye'de SDG entegrasyon için belirlenen takvim içerisinde olumlu hiçbir adım atmadı. SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymadığı gibi işgal ettiği topraklarda sivil ve askeri hedeflere saldırmayı sürdürdü. Biz bu süreçte krizin sıcak çatışmaya dönüşmemesi için gerekli tavsiyeleri yaptık ancak SDG tavrını değiştirmedi.

        "AYRILIKÇI YAPIYA RIZA GÖSTERMEYİZ"

        Son haftalardaki başarılı operasyonlarından dolayı Suriye hükümetini, Suriye ordusunu ve kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ediyoruz. Ayrılıkçı yapıya rıza göstermeyiz. Dün varılan ateşkes anlaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesidir. Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği haiz, tek bir Suriye Devleti'nin varlığını en güçlü şekilde savunduk.

        TÜRK BAYRAĞINA PROVOKATİF SALDIRI

        Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Bu aşamadan sonra provokasyonlara başvurmanın intihar anlamına geldiği açıktır."

