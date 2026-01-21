Habertürk
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar! | Son dakika haberleri

        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!

        Adana'da Sergen Altunbaş'ın yaşadığı lüks villada çocukları 8 yaşındaki Ada ile 6 yaşındaki Mert Altunbaş'ı öldürüp intihar ettiği aile faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olayda cani babanın, 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız' mesajı attığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:19 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:59
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Adana'da Sergen Altunbaş'ın (34) yaşadığı lüks villada çocukları Ada (8) ile Mert Altunbaş'ı (6) öldürüp, intihar ettiği aile faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Altunbaş ailesinin Mersin'de oldukları, olay sabahı Adana'ya geri döndükleri, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Gizem Deniz'in annesi ile birlikte olduğu, Sergen Altunbaş'ın çocukları alıp villaya döndüğü daha sonra Deniz’e 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız' diyerek mesaj attığı anlaşıldı.

        Olay, 15 Ocak akşamı Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki havuzlu lüks villada meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sanal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş, bahçedeki otomobilini ateşe verdi ardından çocukları Ada ve Mert'i tabancayla vurdu. Altunbaş daha sonra silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ada ve Mert kardeşler, Seyhan ilçesi Karayusuflu Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Sergen Altunbaş'ın cenazesi ise Hadırlı Mezarlığı'nda defnedildi.

        Sergen Altunbaş'ın 5 yıl önce boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı Gizem Deniz'in evde olmadığı sırada olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

        "ABLA ÇOCUKLARIM ORADA, ÇOCUKLARIMI KURTAR"

        Olaya ilişkin soruşturma sürerken, evinin balkonunda otururken Altunbaş ailesinin otomobilinin yandığını fark ettiğini belirten Zehra Özgül, panikle Gizem Deniz'i aradığını belirterek, "Alevleri fark edince ne olduğunu anlamaya çalıştım ardından otomobilden patlama sesleri geldi, kısa süre sonra da silah sesi duyuldu. Hemen Gizem'i aradım, daha telefonu açar açmaz 'Abla çocuklarım orada, çocuklarımı kurtar' diyerek feryat edip, telefonu kapattı. Yoldaydı ve eve geliyordu. Eve gittiğimizde hem otomobilin yandığını hem de Sergen'in çocuklarını öldürüp, intihar ettiğini öğrendik. Bu sırada Gizem ile annesi de geldi. Onları eve almadık. Gizem'in annesine ne olduğunu sorduğumda, Sergen ve Gizem'in ailece Mersin'de olduklarını, sabah saatlerinde Adana'ya geldiklerini söyledi. Sabah Gizem'i annesine bırakıp, 'Çocuklarla biraz alışveriş yaparım, birkaç eşya, oyuncak alırım, akşam burada oturur konuşuruz' demiş. Onlar, akşam Sergen'in gelmesini bekliyormuş. Sergen, çocukları alıp eve gelmiş, arkasından da Gizem'e 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiğinde ölmüş olacağız' diyerek mesaj attığını bunun üzerine eve gelmek için yola çıktıklarını söyledi" dedi.

        "MUTLU BİR AİLELERİ VARDI"

        Daha önce ailenin zaman zaman tartışmalar yaşadığını söyleyen Özgül, "Yaklaşık 2 yıldır burada oturuyoruz. Aynı anda evlerimizi yaptırdık. Bu süreçte bazı tartışmalarına şahit olduk ama güzel anlarına da çok şahit olduk. Yeni ev yapıldığı için komşulara davetler verildi, çocuklarının doğum günü partisine katıldık. Güzel bir aile tablosu görünüyordu. Geldiğimiz noktada işin açıkçası şok yaşadığımız bir durum oldu. Mutlu bir aileleri vardı, hala inanmak istemiyorum" diye konuştu.

        "KORKUNÇ BİR OLAY"

        Ailenin diğer komşusu Ülkü Bilgili ise "Polisleri, ambulansı görünce biz de olay yerine gittik. Biz sadece otomobilin yandığını sanıyorduk. Arabadan patlama sesleri geldi, parçalar havada uçuşuyordu. İtfaiye, aileyi alır çıkarır diye bekledik. Ölüm hiç aklımıza gelmedi. Yangını söndürdükten sonra çocukları da kendini de öldürdüğünü söylediler. Anne geldiğinde de sinir krizleri geçirdi. İçeri girmek istedi ama polisler görülecek durumda olmadığını söyleyerek anneyi eve almadı. Gelmeden önce eşi mesaj atmış. 'Geldiğinde çocuklar ve beni ölü olarak bulacaksın' diye yazmış. Korkunç bir olay. Gece gündüz aklımızdan çıkmıyor" dedi.

