        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın | Dış Haberler

        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın

        California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland talepleri karşısında Avrupalı liderlerin sert tepki göstermemesini eleştirdi. Newsom, Avrupalı liderlerin ABD Başkanı tarafından "oynatıldığını" söyledi ve boyun eğmeyi bırakmaları çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:30
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Gavin Newsom, Avrupalı liderleri ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tehditlerine sert bir şekilde tepki göstermedikleri için eleştirdi.

        2028'de yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların en güçlü adaylarından biri olarak görülen Newsom, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupalıların Trump tarafından "oynatıldığını" ve onunla müzakere etme çabalarının "diplomasi değil, aptallık" olduğunu söyledi.

        "Artık ayağa kalkma, ciddileşme ve bu suç ortaklığına son verme zamanı" diyen Newsom, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu suç ortaklığına tahammül edemiyorum. İnsanlar hemen boyun eğiyor. Keşke onlar için dizlik getirseydim… Bu gerçekten acınası."

        NEWSOM KENDİ SİTESİNDE TRUMP İMZALI DİZLİK SATIYOR

        Newsom, Trump'a yakın davranan ABD'li siyasetçilerin diz çökmesini kolaylaştırmak için dizlik verilmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor ve bu dizlikleri kendi internet sitesinde satıyor. Üzerinde Trump'ın imzasının yer aldığı dizliklerin reklamında, "Cumhuriyetçi kırmızısıyla Trump'a yalvarmanız için" ifadesi yer alırken, "ruhunuz gibi yok pahasına" sloganı kullanılıyor.

        Avrupalı liderler, önemli bir ticaret ortağı olan ve güvenliklerinin büyük ölçüde bağlı olduğu ABD ile büyük bir kopuş riskini almaktan kaçınıyor. Birçok Avrupalı lider, Trump'ın Ukrayna'ya desteğini çekmesini ya da NATO'dan ayrılmasını engellemek amacıyla "Trump fısıldayıcısı" rolü için adeta yarıştı.

        Ancak Trump'ın, Danimarka'ya bağlı yarı özerk bir bölge olan Grönland'ı kontrolü altına alma talebi ve bu gerçekleşene kadar Avrupa hükümetlerine gümrük tarifeleri uygulama tehdidi, Avrupa'da kafa karışıklığına, öfkeye ve ABD'ye karşı misilleme tarifeleri önerilerine yol açtı.

        Bu hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu öncesinde çok sayıda Avrupalı siyasetçi, Trump'la görüşme talebiyle kendisine mesaj gönderdi. Bunlardan birinde, NATO Genel Sekreteri ve eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Trump'a yönelik övgü dolu üslubunu sürdürerek, "Bugün Suriye’de başardıklarınız inanılmaz" ifadelerini kullandı.

        Mesajında ayrıca, "Davos'taki temaslarımda Suriye'deki, Gazze'deki ve Ukrayna'daki çalışmalarınızı öne çıkaracağım" diyen Rutte, "Grönland konusunda bir çıkış yolu bulmaya kararlıyım. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump'a gönderdiği mesajında, Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve "Grönland konusunda ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konut fiyatları altın karşısında eridi

        10 yıl önce bir ev parası eden altınla şimdi 3 ev alınıyor, detayları Haberturk.com Ekonomi Editörü Ahmet Hamdi Girgin anlattı.

