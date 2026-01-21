Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı! İllerimizde hava durumu
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Ege ve Marmara bölgelerinde şiddetli sağanak bekleniyor. Sıcaklık batıda mevsim normallerinde, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İKİ BÖLGEDE ÇIĞ UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KIYI EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
BURSA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 10, Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 4, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 10, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 10, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 5, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 8, Sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 4, Sabah saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM: -7, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: -7, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: -3, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
BATMAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 5, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 8, Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN: 2, Parçalı ve çok bulutlu