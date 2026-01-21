Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı! İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Ege ve Marmara bölgelerinde şiddetli sağanak bekleniyor. Sıcaklık batıda mevsim normallerinde, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Giriş: 21.01.2026 - 07:08 Güncelleme: 21.01.2026 - 07:52
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İKİ BÖLGEDE ÇIĞ UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        KIYI EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

        BURSA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 10, Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

        ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 5, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 8, Sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN: 4, Sabah saatlerinde kar yağışlı

        ERZURUM: -7, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: -7, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: -3, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        BATMAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 5, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 2, Parçalı ve çok bulutlu

        #hava durumu
