Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa, Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGEDE ÇIĞ UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE'DE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 5, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 8, Parçalı ve çok bulutlu İZMİR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu BURSA: 8, Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu ÇANAKKALE: 10, Öğle saatlerinde sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR: 4, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu ADANA: 13, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu HATAY: 10, Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE: 10, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu SİNOP: 10, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 5, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu