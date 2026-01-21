Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!

        Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi sona erdi. Portekizli yıldız, fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Lizbon'a uçarak Mourinho yönetimindeki Benfica'ya 2028'e kadar imza atacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:50
        1

        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı.

        2

        Portekizli yıldız İstanbul'dan bu sabah ayrılarak Lizbon'a uçtu.

        3

        Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile Beşiktaş Yönetimi arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlanıp fesih işlemleri yapılırken Benfica’nın Siyah-beyazlılara toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

        4

        Branco ile birlikte Atatürk Havalimanı'na giden Portekizli futbolcu özel uçak ile İstanbul'dan ayrılıp Lizbon'un yolunu tuttu.

        5

        Rafa Silva, Teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Benfica ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşme yapacak.

        6
