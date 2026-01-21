Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
Beşiktaş'ta Rafa Silva dönemi sona erdi. Portekizli yıldız, fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Lizbon'a uçarak Mourinho yönetimindeki Benfica'ya 2028'e kadar imza atacak.
Giriş: 21.01.2026 - 10:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:50
Portekizli yıldız İstanbul'dan bu sabah ayrılarak Lizbon'a uçtu.
Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile Beşiktaş Yönetimi arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlanıp fesih işlemleri yapılırken Benfica’nın Siyah-beyazlılara toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.