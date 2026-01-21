Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
Bursa'da, belediye otobüsünde bir kişi, boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı başka yolcuyu darp etti. Saldırganın, darp ettiği kişinin başında beklediği ve "Komutanımı çağırın" diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi
Bursa'da kan donduran olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde meydana geldi.
BOŞ KOLTUK VARKEN TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere göre otobüste boş koltuk olmasına rağmen 2 yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğerini darp etmeye başladı.
FECİ BİÇİMDE DARP ETTİ
Otobüsteki diğer yolcular kavgayı izlerken, şüpheli, tartıştığı kişiye yumrukla saldırdı. Saldırgan, darp ettiği kişinin başında durarak da çevredekilere, “Komutanımı çağırın” diyerek bağırdı.
OLAY ANI KAMERADA
Diğer yolcular araya girip tarafları ayırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.