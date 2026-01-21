Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti! Bursa'da, belediye otobüsünde bir kişi, boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı başka yolcuyu darp etti. Saldırganın, darp ettiği kişinin başında beklediği ve "Komutanımı çağırın" diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:49 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL