Domenico Tedesco'dan Aston Villa sözleri: Mücadele edeceğiz

"KENDİ OYUNUMUZU, KENDİ FELSEFEMİZİ SAHAYA YANSITMAK İSTİYORUZ"

Aston Villa'nın bu sezon Premier Lig'de ceza sahasından bulduğu 12 golle bu alanda lider durumda olmasının hatırlatılması ve Teknik Direktör Unai Emery'nin de gol bulma konusundaki çeşitliliğinin sorulması üzerine 40 yaşındaki teknik adam, "Bu gollerin bazılarını duran topun devamında gelen pozisyonlardı. Uzaktan şut anlamında kaliteli bir takım. Bu tarz oyunculara sahip olduğunuz zaman pek çok gol üretmeniz normal olabiliyor. Bu tarz takımların maçlarını izlemek keyifli olabiliyor. Tek bir sisteme bağlı olmayan takım. Gerektiğinde yerden gerektiğinde hava oynuyorlar. Nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz? Bizler cesur olmak istiyoruz. Zaman zaman rakibe göre adapte olmanız gerekiyor. Kime karşı oynarsanız oynayın bu durum aynı olmalı. Bizim için önemli olan DNA'mız aynı olması. Bizler kendi oyunumuzu, kendi felsefemizi sahaya yansıtmak istiyoruz" dedi.