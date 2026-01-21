Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 Bin Sosyal Konut'un Trabzon’daki hak sahiplerinin belirlendiği TOKİ Konut Kura Çekimi Töreni’nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, sözlerine Trabzon’a yeni atanan Vali Tahir Şahin’i tebrik ederek başladı. Uraloğlu, “Aynı zamanda, görev süresi sona eren önceki Valimiz Aziz Yıldırım Beyefendiye de teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Uraloğlu, “Bu süreci provake etmeye çalışanlar maalesef olmaktadır. Bayrağımıza yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. En ağır şekilde gereği yapılacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiç kimse engel koyamaz, aramızı açamaz. Terörist teröristtir, Kürt bizim kardeşimizdir. Biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

EV SAHİBİ TÜRKİYE

Trabzon’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen "Ev Sahibi Türkiye" vizyonuyla, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğinin bir parçası olarak bulunduklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TOKİ'miz eliyle bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, deprem bölgesindeki büyük başarıyı 81 ilimizi kapsayan bu dev projeye dönüştürdü. 500 bin sosyal konutla, en az 2 milyon vatandaşımız güvenli, modern, afetlere dirençli evlere kavuşacak. Dar gelirli kardeşlerimiz uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olacak, kira-konut dengesi sağlanacak.” Uraloğlu, ülke genelindeki 5 milyon 242 bin geçerli başvuru arasında, şehit ailelerinin, gazilerin, engellilerin, emeklilerin, gençlerin ve çok çocuklu ailelerin öncelikli olarak yer aldığını ifade etti. Uraloğlu, “Bu proje kapsamında Trabzon'daki 3 bin 734 konutumuzun hak sahiplerini de talepte bulunan 46 bin 237 kişi arasından burada hep birlikte noter ve vatandaşlarımızın huzurunda belirleyeceğiz.” dedi. Trabzon’a TOKİ tarafından güncel rakamlarla yaklaşık 66,2 milyar liralık yatırım yapıldığını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: REKLAM “Sosyal konuttan, kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden stadyuma, hükümet konaklarından okullara kadar yüzlerce eser kazandırıldı. 2 bin 972’si devam eden toplamda 12 bin 78 konut, 887 işyeri, stadyum, 8 cami, 6 millet bahçesi, 5 hükümet konağı, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatıları hayata geçirildi. 500 bin konut kampanyası kapsamında da;

Trabzon merkez ilçeler başta olmak üzere Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra’da az öncede belirttiğim gibi toplamda 3 bin 734 konut yapılacak. Bu konutların yüzde 30’u 1+1, yüzde 30’u 65 metrekare büyüklüğünde 2+1 ve yüzde 40’ı 80 metrekare büyüklüğünde 2+1 olacak şekilde inşa edilecek.” -“Trabzon’un Ulaşım ve İletişim Altyapısına 260 Milyar Lira Yatırım Gerçekleştirdik” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaşam alanlarının ulaşım ihtiyaçlarına yönelik Trabzon'un ulaşım altyapısını dönüştürdüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Hamdolsun bugün Trabzon, eski Trabzon değil. Ulaşım altyapısı çok ama çok gelişmiş bir Trabzon var. Çünkü, son 24 yılda Trabzon’un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar lira yatırım gerçekleştirdik.” diye konuştu. 23 KARAYOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR Uraloğlu, 2002’de 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 266 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 559 kilometreye yükselttiklerini belirtti.

Uraloğlu, "Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamladık, Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Tanjant Yolu gibi önemli projeleri hizmete sunduk. Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli Zigana Tüneli'ni inşa ettik. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Boztepe Tünellerini açtık. Bugün itibarıyla Kanuni Bulvarı Yolu, Trabzon-Maçka Yolu ve Trabzon Güney Çevre Yolu gibi 23 karayolu projemize devam ediyoruz." açıklamasında bulundu. Şehir içi trafiğine nefes aldıracak Kanuni Bulvarı'nda sona yaklaştıklarının altını çizen Uraloğlu, "Bu önemli kesimle, yoğun nüfusa sahip Çukurçayır Mahallesi ile şehrin hem doğusu hem batısındaki mahalleler arasında yüksek standartlı, kesintisiz, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sağlamış olacağız. Trabzon Güney Çevre Yolu'muzu da Akçakale'den başlayıp Arsin'e kadar uzanacak biçimde iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Devam eden 16 kilometrelik kesimin, 14 kilometresi tünel ve viyadüklerden oluşuyor. Bu projeyle, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasındaki kesiminde şehir içi trafiği ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na yönelen ağır transit trafiği birbirinden ayıracağız." dedi.

Hem şehri modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ve AK Parti hükümetlerinin vizyonuyla hayata geçtiğini kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Bu hattımız geçtiğimiz aylarda 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de entegre olacak. Böylece hızlı trenle Trabzon Ankara arasında 4,5 saatte ulaşım da mümkün hale gelecek.” Uraloğlu ayrıca, Akçaabat’tan Yomra Merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de Trabzon’a kazandıracaklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile Akyazı-Havalimanı arasını yatırım programına aldık. İnşallah bu yılın ilk çeyreği içerisinde yapım ihalesine çıkmayı da planlıyoruz.” dedi.