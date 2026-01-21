Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çoban Dron'a dur dedi | Son dakika haberleri

        Çoban Dron'a dur dedi

        Ankara'nın Nallıhan ilçesinde karla kaplı ormanlık alanda sürüsünü otlatan bir çoban, havada kendisine yaklaşan drona tüfeğini doğrulttu. Dronun yaklaşmasını tehdit olarak algılayan çobanın refleksi, kameraya anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 22:02 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Sarıkaya köyündeki ormanda havyan otlatan çoban ile dron arasında ilginç görüntüler yaşandı.

        Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde sürüsünü otlatan çoban, gökyüzünde kendisine doğru yaklaşan bir dronu fark etti. Cihazın çıkardığı sesten ve ani manevrasından tedirgin olan çoban, omzundaki tüfeği havaya kaldırarak drona doğrulttu.

        Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, çobanın bir süre cihazı takip ettiği, ardından silahını doğrultarak ateş etmeye hazırlandığı anlar yer aldı. Yaşanan tehlikeyi fark eden dron pilotu Fatih İnan, hızlı bir manevrayla dronu bölgeden uzaklaştırarak olası bir kazanın önüne geçti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurt iş yerine girdi: Vatandaş büyük panik yaşadı

        (İHA) - Bingöl'de bir lastikçiye giren kurt, kısa süreli paniğe neden oldu. Belediye ekipleri, kurdu yakaladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi gözaltına alındı
        Tuğyan'ın eski sevgilisi gözaltına alındı
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?