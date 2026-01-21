Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul’da dev buluşma: Erdoğan ve Shaq Aynı potada! Yeni görüntüler paylaşıldı

        İstanbul’da dev buluşma: Erdoğan ve Shaq Aynı potada! Yeni görüntüler paylaşıldı

        İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nden paylaşılan yeni görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NBA efsanesi Shaquille O'Neal topları imzalayıp kısa bir gösteri maçı yapıyor ve "34" vurgusu eşliğinde genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektiriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde O'Neal ile bir araya gelip, bir süre sohbet etti.

        Forma numarası 34 olan O'Neal'a, İstanbul'un plakasının 34 olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı aktarıldı.

        REKLAM

        Erdoğan ve O'Neal karşılıklı olarak basketbol toplarını imzaladı ve basketbol oynadı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü basketbolcu O'Neal genç sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

        Programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Shaquille O’Neal
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu!
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?