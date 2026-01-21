21 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 21 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız
* Trump, suikast girişimine uğraması halinde İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi
* Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. Altının ons fiyatı 4886 doları görerek rekor kırdı. Gram altın ise 6769 TL'den alıcı buluyor
* UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray bu akşam sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşıyor
* Koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın 5. katında bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti