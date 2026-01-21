Habertürk
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ocak 2026 - 17:17 Güncelleme: 21 Ocak 2026 - 17:36

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 21 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız

        * Trump, suikast girişimine uğraması halinde İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi

        * Altın fiyatlarında tüm zamanların rekoru kırıldı. Altının ons fiyatı 4886 doları görerek rekor kırdı. Gram altın ise 6769 TL'den alıcı buluyor

        * UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray bu akşam sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşıyor

        * Koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, oturduğu binanın 5. katında bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Dev kayalar evi yerle bir etti
        Kemaliye'de 'dünyanın en zorlu yolları' arasında gösterilen "Taş Yolu" buz tuttu
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti