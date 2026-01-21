‘Yılda 3-4 kez dağılım değişikliği ile BES fonlarında optimum fayda elde edilir’

Habertürk TV’de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve HDI Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 2025’i oldukça pozitif geçirdiğini belirterek, “BES’in ortalama getirisi 2025’te yüzde 65 oldu. Enflasyonla kıyasladığımızda neredeyse iki katı. Uzun vadeli baktığımızda da 5 yılda yüzde 850 ile enflasyondan daha fazla getiri var” diye konuştu.

‘YÖNLENDİRMELERİ TAKİP EDİN’

Öztürkoğlu, BES fonlarında getirinin daha fazla olabileceğini ancak katılımcılarda bir türlü fon dağılım değişikliği yapma alışkanlığı oluşturamadıklarını kaydederek, “Son 5 yılda piyasalar çok hareketli. Jeopolitik riskler başta olmak üzere farklı risk unsurları öne çıkabiliyor. Dolasıyla tek bir fon çeşidinin daha fazla kazandırması söz konusu olamıyor. Getiriyi sağlayabilmeniz için fon dağılımı değişikliği yapılması gerek. Bunu yapan katılımcı sayısı toplamın yüzde 16’sı. Katılımcılar, emeklilik şirketlerinden gelen yönlendirmeleri takip ederlerse daha getirilerin yüksek olduğu fonlara doğru kayarlar ve sistemin toplam getirisi de çok daha fazla olur. Bunun için emeklilik şirketleri ile iletişim içinde olmaları daha iyi olur” dedi. Öztürkoğlu, yılda ortalama 3-4 kez fon dağılım değişikliğinin optimum faydayı sağlamak için yeterli olduğunu ifade etti.