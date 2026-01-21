Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de belediye otobüsü kaza yaptı, yaralılar var | Son dakika haberleri

        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı, yaralılar var

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:24
        Kocaeli'de belediye otobüsü kaza yaptı
        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

        AA'daki habere göre kaza; Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Kayak merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bir belediye otobüsü şarampole devrildi.

        Öte yandan DHA'daki habere göre kazada; ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli yönlendirildi.

        Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.

