        Haberler Gündem Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı: Ailesiyle eşleşti

        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı: Ailesiyle eşleşti

        İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız bedenin Ağustos ayında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu DNA sonuçlarıyla kesinleşti. Cansız bedenin bulunmasının ardından İstanbul'a gelen yüzücünün anne ve babasından alınan kan örnekleriyle yapılan DNA karşılaştırmasında eşleşme sağlandığı belirtildi

        Giriş: 21.01.2026 - 22:22 Güncelleme: 21.01.2026 - 22:22
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Kuruçeşme açıklarında dün yürütülen deniz temizliği çalışmaları sırasında, üzerinde yüzücü kıyafeti olan bir ceset tespit edildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, cesedin 24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlatıldı.

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        ANNE VE BABASI TÜRKİYE’YE GELDİ

        Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Bu iddiaların ardından Svechnikov’un anne ve babası DNA örneği vermek üzere İstanbul’a geldi ve Adli Tıp Kurumu’nda gerekli işlemleri tamamladı.

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        DNA SONUCU KESİNLEŞTİ

        Anne ve babadan alınan DNA örnekleriyle cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve eşleşme tespit edildi. Böylece, İstanbul Boğazı’nda bulunan cansız bedenin Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu kesinleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kar yağışı ile birlikte işe gidenler zor anlar yaşadı

        İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı. Küçükçekmece'de sokakları kullanan araçlar yolda kalırken, Esenler'de otobüsler sokakta ilerleyemedi.

        #Nikolai Svechnikov
        #haberler
