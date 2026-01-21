Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı: Ailesiyle eşleşti

Kuruçeşme açıklarında dün yürütülen deniz temizliği çalışmaları sırasında, üzerinde yüzücü kıyafeti olan bir ceset tespit edildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, cesedin 24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlatıldı.

FOTO: AA

ANNE VE BABASI TÜRKİYE’YE GELDİ

Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Bu iddiaların ardından Svechnikov’un anne ve babası DNA örneği vermek üzere İstanbul’a geldi ve Adli Tıp Kurumu’nda gerekli işlemleri tamamladı.

FOTO: İHA

DNA SONUCU KESİNLEŞTİ

Anne ve babadan alınan DNA örnekleriyle cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve eşleşme tespit edildi. Böylece, İstanbul Boğazı’nda bulunan cansız bedenin Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu kesinleşti.