Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Demir Ege Tıknaz, Braga'da!
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Braga'ya transfer olduğunu açıkladı
Braga, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek. Portekiz ekibi, ayrıca Demir Ege'nin sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.
Beşiktaş'ın KAP açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın, SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Braga, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."