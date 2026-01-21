Habertürk
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Demir Ege Tıknaz, Braga'da!

        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Demir Ege Tıknaz, Braga'da!

        Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Braga'ya transfer olduğunu açıkladı

        Giriş: 21.01.2026 - 19:34 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:44
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transfer olduğunu açıkladı.

        Braga, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek. Portekiz ekibi, ayrıca Demir Ege'nin sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.

        Beşiktaş'ın KAP açıklaması:

        "Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın, SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; SC Braga, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."

