Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Demir Ege Tıknaz, Braga'da!

Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti! Haberi Görüntüle

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transfer olduğunu açıkladı.

Braga, 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek. Portekiz ekibi, ayrıca Demir Ege'nin sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.