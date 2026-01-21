Haldun Dormen, hayatını kaybetti

6 Ocak’ta grip nedeniyle tedavi altına alınan, tedbir amaçlı yoğun bakıma sevk edilen duayen sanatçı Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosuna uzun yıllar boyunca emek veren Dormen'in vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Dormen’in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."

Sanat dünyasını yasa boğan vefatın ardından birçok ünlü isim, Haldun Dormen’in kaybının yarattığı üzüntüyü dile getiren taziye mesajları paylaştı.

Cem Yılmaz: Kıymetli büyüğümüz Haldun hocamızın mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Enerjisi ve tutkusuyla örnek bir sanat insanıydı. Allah rahmet eylesin.

Fazıl Say: Türkiye'nin kültür-sanat hayatı ve tiyatrosu için en önemli figürlerden biriydi. 100 yıla yakın ömrünün tamamını sanata adamış, büyük yürekli bir insandı Dormen. Tüm ülkeye tiyatroyu ve müzikli sahne eserlerini sevdirdi. Üzüntüm derin, kaybımız büyük. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Işıklar içinde uyusun. Rahmetle… Melek Baykal: Canım Haldun abi… Ne çok yandı içimiz… Kelimeler yetersiz… Tiyatro dünyamız seni çok özleyecek ve hiç unutmayacak. Semiramis Pekkan: Çok değerli dostumu kaybettim. Benim hayatımdaki yeri çok değerliydi. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun. Allah'tan ailesine ve onu seven herkese sabır diliyorum. Çok çok üzgünüm. Seda Sayan: Mekânın cennet olsun. Tanıdığım en beyefendi adamdın. Güzel yürekli büyük usta. Ece Uslu: Mekânı cennet olsun, büyük usta. Tolga Çevik: Gerçek tiyatro adamı, İstanbul beyefendisi, hepimizin Haldun ağabeyi… Çok üzüldüm… Bu hayata bir kere gelecek nadir değerlerden. Hepimizde emeğin, nasihatin ve paylaştığın neşen var. Nur içinde yat Haldun Dormen.

Özge Borak: Ah hocam, 'şekerim' diye seslenişin kulağımızdan silinmeyecek… HALDUN DORMEN KİMDİR? Ahmet Haldun Ömer Dormen 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de doğdu. Bugün 92 yaşında olan Haldun Dormen Türk eğitmen, yönetmen, oyuncu, yazar, çevirmendir. 'Bulvar komedisi' ve 'vodvil' türünde uzmanlaşmış bir tiyatro yönetmenidir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı ünvanını almıştır. Babası, Kıbrıslı aydın bir iş adamı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır. Bir yaşına basmadan, ailesi İstanbul, Şişli'ye yerleşti. Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisi iken Demirbank oyununda yirmibeş kuruş rolüyle çıktı. Lise öğrenimini Robert Kolej'de tamamladı. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı. Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi'nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. İki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'da Pasadena Playhouse'da 4 oyunda oynadı. İstanbul'a döndüğünde önce Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye girdi ve Cinayet Var adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyirci karşısına çıktı. O sıralarda Beyoğlu Parmakkapı sokakta gençlerle birlikte 60 kişilik cep tiyatrosunu açtı.

22 Ağustos 1955 gecesi Süreyya sinemasında Dormen Tiyatrosu'nun ilk oyununu sergiledi. 1957 Eylül'de Küçük Sahne'nin kendisine teklif edilmesiyle oyunlarını sergilemeye orada devam etti. 1957'de Papaz Kaçtı komedisi ile Dormen Tiyatrosu'nu kurdu. Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal, Ayfer Feray gibi onlarca sanatçı yetiştirdi. Topluluk en parlak dönemini 1957-1972 yılları arasında yaşadı. 1961'de Türkiye'deki ilk Batılı anlamdaki müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı sahneledi. Gülriz Sururi'yi buradaki İrma rolüyle Türkiye'ye adını duyurdu. 1962'de Beyoğlu'ndaki tarihi Ses Tiyatrosu'na geçti, 10 yıl süreyle çalışmalarını orada sürdürdü. Oynadığı oyunlar arasında başlıcaları Bit Yeniği, Şahane Züğürtler, Erol Günaydın ve Cemal Reşit Rey'in yazdığı Yaygara 70tir. Bozuk Düzen ve Güzel Bir Gün İçin adlı iki film yönetti. Bu filmlerde Dormen kadrosunun yanı sıra Belgin Doruk, Ekrem Bora, Nurhan Nur, Müşfik Kenter, Nedret Güvenç gibi isimlerde yer aldı. Bu iki film 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yedi tane ödül kazandı. Ama gişede bekleneni vermedi. 1987'de Müjdat Gezen'in yapımcılığını yapıp, başrolünde oynadığı Felekten Bir Gün adlı video filmini de yönetti.