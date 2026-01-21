Fransa'dan flaş iddia: En-Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Faslı yıldız ile Juventus'un anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte detaylar...
Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da gündemde.
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için birçok Avrupa takımı devrede.
Foot Mercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre, En Nesyri ile Juventus anlaşmaya vardı.
İtalyan devi Juventus'un bu transfer için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
ASTON VILLA DA DEVREDE
Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Faslı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da devreye girdi.
İngiliz ekibinin, 28 yaşındaki En-Nesyri için teklif yaptığı belirtildi.