        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.01.2026 - 23:46 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:54
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, İspanyol ekiplerinden Atletico Madrid'i konuk etti. Sarı kırmızılılar geriye düştüğü maçta Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray puanını 10 yaparak play-off şansını sürdürdü.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "İLK 24'TE OLACAĞIZ DİYE TAHMİN EDİYORUM"

        Galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade eden Okan Buruk, "90+4'te çok net bir pozisyon, maçı bitirirdik. Kazansak, 12 puan ve ilk 8'i bile düşünebilirdik. Şimdi ilk 16'yı düşünüyoruz, büyük ölçüde ilk 24 içinde olduğumuzu düşünüyoruz. 9 puanın ilk 24'e girebileceğini düşünüyordum, 10 puan ve ilk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum." dedi.

        "SARA GİRDİKTEN SONRA DENGELİ OYUN OLDU"

        Deneyimli çalıştırıcı, "Topa sahip olduğumuz anlarda, topun arkasına doğru geçtiğimiz anlarda iyi şeyler yaptık. Baskılar ikinci yarı takımı da yormaya başladı. Gabriel Sara girdikten sonra daha dengeli oyun oldu. Kazanmak için şans geldi ama olmadı. Beraberlik de çok önemliydi, bu puanı aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        "BİR MAÇ DAHA VAR"

        "Atletico Madrid'e ikinci yarı daha az pozisyon verdik. Son bölümde kendi kalemizin önüne çekildik ama bir puanının çok büyük önemi vardı. Hem ilk 24'ü garantilemek, hem de ilk 16 için... Şimdi lig maçı ve Manchester City deplasmanı var. Son 16'ya girebilmek için bir maç daha oynayacağız."

        BARIŞ VE SARA'NIN POZİSYONLARI

        "Futbolun içerisinde kaçan pozisyonlar var. Önemli olan bu pozisyonlara girmek... O anki fiziksel durumunuz, yorgunluğunuz, öz güveniniz o an için önemli. Bunları dünyanın en iyi oyuncuları da kaçırıyor. O yüzden pozisyona girmek önemli. Gabriel Sara vurdu, kaleci çıkardı. Genel olarak oyuncularımın performansından mutluyum."

        "EKSTRA MOTİVASYON OLUYOR"

        "Liverpool, Atletico Madrid gibi büyük takımlarla karşılaşınca oyuncularımda tabii ki ekstra motivasyon oluyor. Oyuncularımdan bu performansı görünce... Bunları tüm maçlarda görmek istiyorum tabii. Teknik adam olarak maçlara göre bu kadar performans değişikliklerinden memnun değilim. Maç seçmek güzel bir kelime değil."

        "OSIMHEN İLE OSIMHEN'SİZ FARKLI OLUYOR"

        "Victor Osimhen'in gelişi, istekli bir şekilde gelişi takıma olumlu bir şekilde yansıdı. Victor Osimhen'in dönmesi bizim için çok önemli. Osimhen ile Osimhen'siz çok farklı oluyor. Sadece gol atmak anlamında demiyorum. Oyun içinde baskılar, kovaladığı ikinci toplar var. Icardi'den de verim alıyoruz çok fazla gol atıyor. Tabii ki Osimhen'in gelişi olumlu yansıdı."

        "İSPANYA İLE AYNI DEĞİL"

        "Türkiye'de maçların sertliği, topun oyunda kalma süresi İspanya Ligi ile aynı değil. Bize göre onlar daha avantajlı. Onlar daha yüksek tempoda oynuyor, bu da onların dinamizmini yükseltiyor."

        "LİG MAÇI DA FİNAL"

        "Bir sonraki maç üç gün sonra, dört gün dinlendiğimizde daha iyi dinlenebiliyoruz. Rotasyon yapabiliriz, seyahat etmeyeceğiz, bu avantaj. Lig maçı da bizim için çok önemli. Orada da bir final oynayacağız. Orada da oynayacağımız her maç bir final. Oyuncularımızı hazırlayacağız."

        "TRANSFER YAPACAĞIZ!"

        "Transfer görüşmeleri sürüyor. 'Gidip oyuncu bulamıyor musunuz?' denebiliyor ama Ocak ayında buraya getirmek zor oluyor. Genç oyuncular buluyoruz ama birinci hedefleri Premier Lig oluyor. Genel olarak yaşı küçük ve iyi oyuncular, elit oyuncular, Türkiye'yi kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Şampiyonlar Ligi'ne devam edebilmek çok önemli etken, bu bize yardımcı olacaktır. Transfer yapacağız."

