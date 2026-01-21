Mustafa Denizli: Galatasaray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. maçında ağırladığı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. İspanyollar Simeone ile öne geçerken, sarı-kırmızılıların beraberlik sayısı Llorente'den (kendi kalesine) geldi. Cimbom bu sonuçla pıuanını 10'a yükseltip ilk 24 iddiasını son maça taşıdı.

Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli, Galatasaray'ın Atletico Madrid karşısında sergilediği performansı HT Spor'da yayınlanan 'Dakika 90' programında yorumladı.

Sarı-kırmızılıların çok iyi mücadele ettiğini belirten Denizli, 1 puanın önemine değindi.

İşte Mustafa Denizli'nin Galatasaray yorumu:

"PLATİN DEĞERİNDE 2 PUAN BIRAKTI"

"Galatasaray'ın Atletico karşısında alacağı galibiyet, kendisini Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirecek bir galibiyet olacaktı veya en azından ilk 24'ü garantileyecekti. Galatasaray, Atletico karşısında Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansın üzerinde mücadele etti. Karşısında Avrupa'da takım savunmasını en iyi yapan takımlardan biri vardı. Galatasaray deplasmanı her takım için zor bir deplasman. Galatasaray altın değerinde 1 puan aldı ama belki de 'platin' değerinde 2 puan da bıraktı..."

"SON DAKİKADA SARA, İLKAY'A OYNAYABİLSE..."

"Son dakikada gelen pozisyon, bugünün en önemli pozisyonuydu. Sara vuruşta ısrar etmese veya çevre kontrolünü iyi yapabilse ve İlkay'a oynayabilse İlkay penaltı atışından daha kolay bir pozisyonla buluşacaktı"