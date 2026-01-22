Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı oynanan9 mücadeleyle sona erdi. Devler Ligi'nde muhteşem bir sezon geçiren kardeş ülke Azerbaycan'ın takımı Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt'u 90+4'te bulduğu golle 3-2 devirdi. Karabağ bu sonuçla puanını 10'a çıkarıp haftayı 18. sırada kapattı ve ilk 24'e kalma adına büyük avantaj yakaladı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Tevfik Behramov Stadı'nda Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.
Karabağ, Camilo Duran'ın 4 ve 80, Behlul Mustafazade'nin 90+4. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Konuk takımın gollerini 10. dakikada milli futbolcu Can Uzun ve 78. dakikada penaltıdan Fares Chaibi attı.
Bu sonucun ardından Karabağ, lig aşamasının bitimine bir hafta kala 10 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 4 puanda kalarak iddiasını yitirdi.
Ligde tur atlayabilmek adına avantaj yakalayan Karabağ, son haftada 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımına konuk olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
Galatasaray-Atletico Madrid: 1-1
Atalanta-Athletic Bilbao: 2-3
Bayern Münih-Union SG: 2-0
Slavia Prag-Barcelona: 2-4
Juventus-Benfica: 2-0
Chelsea-Pafos: 1-0
Newcastle-PSV: 3-0
Marsilya-Liverpool: 0-3