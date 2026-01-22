Habertürk
        Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet! - Futbol Haberleri

        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı oynanan9 mücadeleyle sona erdi. Devler Ligi'nde muhteşem bir sezon geçiren kardeş ülke Azerbaycan'ın takımı Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt'u 90+4'te bulduğu golle 3-2 devirdi. Karabağ bu sonuçla puanını 10'a çıkarıp haftayı 18. sırada kapattı ve ilk 24'e kalma adına büyük avantaj yakaladı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları...

        Giriş: 22.01.2026 - 00:57 Güncelleme: 22.01.2026 - 00:57
        1

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Tevfik Behramov Stadı'nda Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

        2

        Karabağ, Camilo Duran'ın 4 ve 80, Behlul Mustafazade'nin 90+4. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

        3

        Konuk takımın gollerini 10. dakikada milli futbolcu Can Uzun ve 78. dakikada penaltıdan Fares Chaibi attı.

        4

        Bu sonucun ardından Karabağ, lig aşamasının bitimine bir hafta kala 10 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 4 puanda kalarak iddiasını yitirdi.

        5

        Ligde tur atlayabilmek adına avantaj yakalayan Karabağ, son haftada 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımına konuk olacak.

        6

        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

        Galatasaray-Atletico Madrid: 1-1

        Atalanta-Athletic Bilbao: 2-3

        Bayern Münih-Union SG: 2-0

        Slavia Prag-Barcelona: 2-4

        Juventus-Benfica: 2-0

        Chelsea-Pafos: 1-0

        Newcastle-PSV: 3-0

        Marsilya-Liverpool: 0-3

