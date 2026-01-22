ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta "Gazze Barış Kurulu" için imza töreni düzenlemesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.
Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.
Kurula başkanlık etmesi beklenen Trump, teorik olarak bu görevi ömür boyu sürdürebilir. Bir ABD'li yetkili, "Başkanlık görevi Trump tarafından istifa edene kadar yürütülebilir. Ancak gelecekteki bir ABD başkanı, Barış Kurulu'ndaki ABD temsilcisini atamayı ya da belirlemeyi tercih edebilir." dedi.
Tüzük taslağına göre, daveti kabul eden ülkelere üç yıllık üyelik süresi verilecek. Ancak ilk yıl içinde Barış Kurulu'na nakit olarak 1 milyar dolardan fazla katkı yapan üye devletlere kalıcı üyelik tanınacak.
Kurulu denetleyecek yürütme komitesinde eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yer alacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise kamu hizmetleri ve altyapı için kurulan Gazze Ulusal İdare Komitesi'nin çalışmalarını denetlemek üzere oluşturulan Yürütme Kurulu'nda yer alacak.