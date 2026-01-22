ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta "Gazze Barış Kurulu" için imza töreni düzenlemesi bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında "Gazze Barış Kurulu" için bir imza törenine ev sahipliği yapması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Gazze Barış Kurulu Şartı’nın imza törenine katılacak ve temaslarda bulunacak.

Şu ana kadar 20'den fazla ülke Trump'ın kurula katılma davetini kabul etti. Ancak ABD'nin önde gelen Avrupalı müttefiklerinden hiçbiri henüz resmi bir taahhütte bulunmuş değil.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, çarşamba günü yaptığı açıklamada, kurula katılma davetini kabul eden ülke sayısının 25'e kadar çıktığını söyledi. Witkoff, "Şimdiden 20'nin üzerinde, belki 25 dünya liderinin daveti kabul ettiğini düşünüyorum" ifadeleri kullandı.

ABD'li yetkililere göre, hafta sonu 50'den fazla dünya liderine davetiye gönderildi. Beyaz Saray'dan bir yetkili, yaklaşık 30 ülkenin kurula katılmasının beklendiğini söyledi.

Trump dün yaptığı açıklamada, "Bence Barış Kurulu şimdiye kadar kurulmuş en prestijli kurul olacak ve Birleşmiş Milletler'in yapması gereken pek çok işi başaracak. Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışacağız. Ama Barış Kurulu özel olacak. Barış getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Salı günü Beyaz Saray'da bir muhabirin kurulun BM'nin yerini alıp almayacağı sorusuna Trump, "Alabilir" yanıtını verdi. Fransa, Norveç ve İsveç kurula katılmayı reddetti; Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya gibi ülkeler ise net bir tutum ortaya koymadı. Kremlin'in doğruladığı üzere, Rusya'ya da davetiye gönderildi. Bu davet, ülkenin Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürmesine rağmen iletildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Bize sunulan öneri esas olarak Orta Doğu'daki çözüm süreciyle, Filistin halkının acil sorunlarının ve Gazze Şeridi'ndeki en ağır insani krizlerin çözümüne yönelik olası yolların araştırılmasıyla ilgili" dedi. REKLAM TÜRKİYE MEMNUNİYETLE KARŞILADI Trump'ın davetini kabul eden ülkeler arasında Türkiye, İsrail, Kosova, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Belarus, Azerbaycan, Mısır, Ermenistan, Pakistan, Katar ve Ürdün bulunuyor. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından liderlerine Barış Kurulu'na katılma yönünde ilerleyen daveti memnuniyetle karşıladı.