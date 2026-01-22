Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta "Gazze Barış Kurulu" için imza töreni düzenlemesi bekleniyor | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın Davos'ta "Gazze Barış Kurulu" için imza töreni düzenlemesi bekleniyor

        ABD Başkanı Trump'ın, bugün Davos'ta "Gazze Barış Kurulu" için imza töreni düzenlemesi planlanıyor. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Fidan'ın katılacağı törene 20'nin üzerinde dünya liderinin katılması bekleniyor

        Giriş: 22.01.2026 - 08:17 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:20
        ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu kapsamında "Gazze Barış Kurulu" için bir imza törenine ev sahipliği yapması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Gazze Barış Kurulu Şartı’nın imza törenine katılacak ve temaslarda bulunacak.

        Şu ana kadar 20'den fazla ülke Trump'ın kurula katılma davetini kabul etti. Ancak ABD'nin önde gelen Avrupalı müttefiklerinden hiçbiri henüz resmi bir taahhütte bulunmuş değil.

        ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, çarşamba günü yaptığı açıklamada, kurula katılma davetini kabul eden ülke sayısının 25'e kadar çıktığını söyledi. Witkoff, "Şimdiden 20'nin üzerinde, belki 25 dünya liderinin daveti kabul ettiğini düşünüyorum" ifadeleri kullandı.

        ABD'li yetkililere göre, hafta sonu 50'den fazla dünya liderine davetiye gönderildi. Beyaz Saray'dan bir yetkili, yaklaşık 30 ülkenin kurula katılmasının beklendiğini söyledi.

        Trump dün yaptığı açıklamada, "Bence Barış Kurulu şimdiye kadar kurulmuş en prestijli kurul olacak ve Birleşmiş Milletler'in yapması gereken pek çok işi başaracak. Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışacağız. Ama Barış Kurulu özel olacak. Barış getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Salı günü Beyaz Saray'da bir muhabirin kurulun BM'nin yerini alıp almayacağı sorusuna Trump, "Alabilir" yanıtını verdi.

        Fransa, Norveç ve İsveç kurula katılmayı reddetti; Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya gibi ülkeler ise net bir tutum ortaya koymadı.

        Kremlin'in doğruladığı üzere, Rusya'ya da davetiye gönderildi. Bu davet, ülkenin Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürmesine rağmen iletildi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, "Bize sunulan öneri esas olarak Orta Doğu'daki çözüm süreciyle, Filistin halkının acil sorunlarının ve Gazze Şeridi'ndeki en ağır insani krizlerin çözümüne yönelik olası yolların araştırılmasıyla ilgili" dedi.

        TÜRKİYE MEMNUNİYETLE KARŞILADI

        Trump'ın davetini kabul eden ülkeler arasında Türkiye, İsrail, Kosova, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Belarus, Azerbaycan, Mısır, Ermenistan, Pakistan, Katar ve Ürdün bulunuyor.

        Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump tarafından liderlerine Barış Kurulu'na katılma yönünde ilerleyen daveti memnuniyetle karşıladı.

        Beyaz Saray, davet edilen ülkelerin tam listesini kamuoyuyla paylaşmadı. Perşembe günü yapılması beklenen törende kaç ülkenin resmi olarak imza atacağı ise belirsizliğini koruyor.

        Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

        Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

        Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

        Kurula başkanlık etmesi beklenen Trump, teorik olarak bu görevi ömür boyu sürdürebilir. Bir ABD'li yetkili, "Başkanlık görevi Trump tarafından istifa edene kadar yürütülebilir. Ancak gelecekteki bir ABD başkanı, Barış Kurulu'ndaki ABD temsilcisini atamayı ya da belirlemeyi tercih edebilir." dedi.

        Tüzük taslağına göre, daveti kabul eden ülkelere üç yıllık üyelik süresi verilecek. Ancak ilk yıl içinde Barış Kurulu'na nakit olarak 1 milyar dolardan fazla katkı yapan üye devletlere kalıcı üyelik tanınacak.

        Kurulu denetleyecek yürütme komitesinde eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yer alacağı belirtildi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise kamu hizmetleri ve altyapı için kurulan Gazze Ulusal İdare Komitesi'nin çalışmalarını denetlemek üzere oluşturulan Yürütme Kurulu'nda yer alacak.

