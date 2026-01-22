Habertürk
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Saldırıya uğraması halinde müttefikleri ABD'nin yanında olacak

        NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Trump'ın "ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin konuştu. Rutte, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 07:36 Güncelleme: 22.01.2026 - 07:36
        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz." dedi.

        Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Avrupalılara her zaman ABD'nin NATO'ya bağlı kaldığını vurguladığını aktaran Rutte, "tek rahatsız edici durumun" Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu ancak bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü belirtti.

        Rutte, Trump'ın "ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

        "Size şunu söyleyeyim, (yardıma) koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı."

        Ayrıca Rutte, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz." diye konuştu.

