Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın iki eve sıçradı

        Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın iki eve sıçradı

        Kastamonu'da tarihi konakta çıkan yangın nedeniyle konak kullanılamaz hale gelirken yangın iki eve sıçradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 01:21 Güncelleme: 22.01.2026 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi konaktaki yangın iki eve sıçradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akmescit Mahallesi Yeni Sokak'ta bulunan tarihi üç katlı konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki evlerin çatısına da sıçradı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında konak kullanılamaz hale gelirken, iki evin çatısında hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        "Tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Kıymetli misafirlerimize hoş geldin diyor her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Bizleri son nefesimize kadar bu kutlu yoldan ayırmasın diyorum. CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de em...
        #HABER
        #kastamonu
        #kastamonu haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        Rus yüzücünün DNA sonucu açıklandı
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        "G.Saray 'platin' değerinde 2 puan bıraktı"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Çoban Dron'a dur dedi
        Çoban Dron'a dur dedi
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?