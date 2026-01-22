Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, 7 bölgemizde de yağış bekleniyor. 14 kentimiz içinse 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Sıcaklık kuzey, iç ve batı kesimlerde artarken, yurdun kuzeyinde ve doğusunda mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KIYI EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ve yağış beklenen doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
14 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ
Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak, fırtına ya da kar yağışı nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunulan 14 ilimiz şöyle: "Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Isparta, İzmir, Manisa, K.Maraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye."
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BİRÇOK BÖLGEDE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:
ANKARA: 5, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
İSTANBUL: 9, Sabah saatlerinde Avrupa yakası yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR: 14, Yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 12, Aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 15, Aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE: 7, Aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 7, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ: 13, Aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
MUĞLA: 9, Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 11, Aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY: 6, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ISPARTA: 6, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR: 6, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KAYSERİ: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA: 7, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BOLU: 8, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE: 10, Aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK: 11, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 7, Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 12, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 0, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
VAN: -1, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 4, Öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
BATMAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 3, Öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP: 2, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN: 3, Parçalı ve çok bulutlu