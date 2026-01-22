Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ve yağış beklenen doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

14 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak, fırtına ya da kar yağışı nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunulan 14 ilimiz şöyle: "Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Isparta, İzmir, Manisa, K.Maraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye."

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. BİRÇOK BÖLGEDE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle: ANKARA: 5, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı İSTANBUL: 9, Sabah saatlerinde Avrupa yakası yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR: 14, Yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURSA: 12, Aralıklı sağanak yağışlı ÇANAKKALE: 15, Aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE: 7, Aralıklı sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 7, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ: 13, Aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu MUĞLA: 9, Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA: 11, Aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı HATAY: 6, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ISPARTA: 6, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı ESKİŞEHİR: 6, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı KAYSERİ: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA: 7, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu BOLU: 8, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DÜZCE: 10, Aralıklı yağmurlu ZONGULDAK: 11, Parçalı ve çok bulutlu SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu