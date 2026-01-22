Habertürk
Habertürk
        Hava durumu İstanbul: Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm | SON DAKİKA HABER

        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, 7 bölgemizde de yağış bekleniyor. 14 kentimiz içinse 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu. Sıcaklık kuzey, iç ve batı kesimlerde artarken, yurdun kuzeyinde ve doğusunda mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 07:04 Güncelleme: 22.01.2026 - 07:04
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KIYI EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ve yağış beklenen doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        14 KENT İÇİN 'SARI' ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak, fırtına ya da kar yağışı nedeniyle 'sarı' kodlu uyarıda bulunulan 14 ilimiz şöyle: "Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Isparta, İzmir, Manisa, K.Maraş, Muğla, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye."

        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        BİRÇOK BÖLGEDE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:

        ANKARA: 5, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri ile yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

        İSTANBUL: 9, Sabah saatlerinde Avrupa yakası yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR: 14, Yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 12, Aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 15, Aralıklı sağanak yağışlı

        EDİRNE: 7, Aralıklı sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 7, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde kar yağışlı

        DENİZLİ: 13, Aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

        MUĞLA: 9, Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 11, Aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY: 6, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

        ISPARTA: 6, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        ESKİŞEHİR: 6, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        KAYSERİ: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KONYA: 7, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

        BOLU: 8, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        DÜZCE: 10, Aralıklı yağmurlu

        ZONGULDAK: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 7, Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

        SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 0, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

        VAN: -1, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 4, Öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

        BATMAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 3, Öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        GAZİANTEP: 2, Sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        MARDİN: 3, Parçalı ve çok bulutlu

